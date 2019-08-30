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  3. Yol kenarında bekleyen adama araba çarptı! O anlar kamerada

Yol kenarında bekleyen adama araba çarptı! O anlar kamerada

Yol kenarında bekleyen adama araba çarptı! O anlar kamerada

Eyüpsultan'da park halindeki aracına binmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp yere düşen kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 25 yaşındaki Ali Şengül evinden çıkarak cadde üzerinde park halinde olan aracının yanında geldi. Aracına binmek üzereyken cadde de hızla ilerleyen bir otomobil, Şengül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şengül havaya fırlayarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla çevredeki bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Şengül'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ali Şengül'ün park halindeki otomobiline doğru yürüdüğü, bineceği sırada da hızla gelen bir otomobilin Şengül'ü çarpıp havaya uçurduğu görülüyor.

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