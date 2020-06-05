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  3. Son Dakika Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
05 Haziran 2020 Cuma 12:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?

Son Dakika Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi" Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı"

Son Dakika Haberleri.. Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Başkan Erdoğan; En son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık." dedi

Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Başkan Erdoğan; En son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık." dedi

SON DAKİKA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım."

Erdoğan, "2,5 ay aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı." açıklamasını yaptı.

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