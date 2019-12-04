Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7436
  • 6,3721
  • 272.829
  • 107553
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı

Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı

Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ramazan Yüksekkaya'ya ait boğa, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Keçikuyu Mahallesi'nde merada bulunan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yüksekkaya, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, halat bağladıkları boğayı, iş makinesi yardımıyla kuyudan çıkarttı.

Yüksekkaya, boğasını kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

(AA)


Kuruluş Osman dizisinde beklenmedik gelişme!
Can Yaman'ın yeni dizisi iptal edildi! İtalya'da sunuculuk yapacak
'Onu her haliyle çok seviyorum'
Tuba Büyüküstün'ün yeni projesi belli oldu
Aldatma iddialarına Guido Senia'dan çirkin yanıt!
<p>Kadın cinayetlerinde son kurban 20 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda balerin olan Ce

Genç Balerin Ceren Özdemir´den Yürek Yakan Haber! Evinin Önünde Katledildi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

NATO'nun aile fotoğrafı çekiliyor

Apartmanda pitbull paniği