Şanlıurfa'da su kuyusuna düşen boğa kurtarıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su kuyusuna düşen boğa, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ramazan Yüksekkaya'ya ait boğa, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Keçikuyu Mahallesi'nde merada bulunan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Hayvanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan Yüksekkaya, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, halat bağladıkları boğayı, iş makinesi yardımıyla kuyudan çıkarttı.
Yüksekkaya, boğasını kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.
(AA)