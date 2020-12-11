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11 Aralık 2020 Cuma 15:45 | Son Güncelleme:

Rus güzellik uzmanı ölü bulunmuştu... Yeni gelişme!

Rus güzellik uzmanı ölü bulunmuştu... Yeni gelişme!
DHA

Ölü bulunan Rus güzellik uzmanı hakkında yeni bir gelişme kaydedildi. Son dakika bilgilendirmelere göre, güzellik uzmanı genç kadının, tırnak altından alınan doku örnekleri incelenecek.

Ankara'da, güzellik uzmanı Rus Vera Chikareva'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, genç kadının tırnak altından alınan doku örnekleri, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA'da yer alan habere göre, Çankaya ilçesine bağlı İlkbahar Mahallesi'ndeki lüks sitede yaşayan Vera Chikareva, 7 Aralık Pazartesi günü evinde ölü bulundu. Daha önce boşanma aşamasındaki eşi Salih G.'nin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme gelen Chikareva'nın ölümüyle ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yapılan ön otopside Chikareva'ın cesedinde darp ya da kesici ve delici alet izine rastlanmadı. Cesedin, bulunduğunda 5-6 günlük olduğu tahmin edilirken, Chikareva'nın ölümü sırasında herhangi bir kimseyle temas edip etmediğinin, boğuşma yaşayıp yaşamadığının tespiti için tırnak altından doku örnekleri alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Ayrıca savcılığın talimatıyla polis, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerden Chikareva'nın öldüğü tahmin edilen tarihten önce ve sonra eve girip çıkan olmadığı belirlendi.

Savcılık, Chikareva'nın ölümünde şüphe kalmaması için tırnak altından alınan doku örnekleriyle evde toplanan diğer delilleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Öte yandan, Vera Chikareva'nın ölümüyle ilgili herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı da belirtildi.

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