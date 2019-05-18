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İstanbul'da, jandarma ve zehir tacirleri arasında çatışma

İstanbul'da, jandarma ve zehir tacirleri arasında çatışma

İstanbul Esenyurt'ta Jandarma ekipleri ile takip ettikleri araçtakiler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada araçta bulunan 3 şüpheliden ikisi yaralanırken, Jandarma ekipleri kaçan araca çarparak durdurabildi.

İstanbul Esenyurt Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile bir araç içerisinde bulunan 3 İran uyruklu şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışma sırasında araçta bulunan şüphelilerden 2'si yaralandı.

Jandarma ekipleri kaçmaya devam eden aracı çarparak durdurabildi. Yaralı şüphelilerden birisi kaçmaya çalışırken yakalandı, yaralı şüpheliler ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandrama ekiplerinin araçta yaptıkları arama 3 silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 

(DHA)

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