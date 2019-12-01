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İstanbul'un yanı başında! Beyaza büründü

İstanbul'un yanı başında! Beyaza büründü

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen Kocaeli’nin Kartepe ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağan karı gören vatandaşlar fotoğraf çekip, kar topu oynayarak anın tadını çıkarttı.

İstanbul’a yakınlığı ile bilinen ve kayak pistleri her yıl vatandaşların akınına uğrayan Kocaeli’nin Kartepe ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Öğlen saatlerinde etkili olan kar ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölgeye gezmek için gelen vatandaşlar ise yağan karı görünce cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Yol kenarlarında araçlarını durduran vatandaşlar, kartopu oynayıp özçekim yaptı. İstanbul ve Sakarya gibi çevre illerden geldiklerini söyleyen vatandaşlar, kartpostallık görüntü ile karşılaştıkları için çok mutlu olduklarını söylediler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele timleri de yağışın başlaması ile birlikte teyakkuza geçerek, yolların kapanmasını önlemek için küreme çalışması başlattı.

Sakarya’dan ailesi ile gezmeye geldiğini, mevsimin ilk karına denk geldiği için çok mutlu olduklarını ifade eden Zeynep Kuşaklı, “Sakarya’dan çocuklarımla birlikte Kartepe’ye gezmek için çıktık. Şansımıza kar yağdı. Çok eğlenceli. Biraz eğlendik. Bu tamamen bir mutluluk. Çocuklar da çok mutlu oldu. Şimdi geze geze gidiyoruz” dedi.

İHA


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