Yaşar Büyükanıt'ın acı günü
Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.
Genelkurmay Eski Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın eşi Filiz Büyükanıt hayatını kaybetti.
Bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi gören Filiz Büyükanıt için Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğine yazı yazıldı.
Filiz Büyükanıt’ın cenaze töreni, 19 Kasım Salı günü (Yarın) Selimiye Camisinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla gerçekleştirilecek.
Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.