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  • Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Sarar ailesinin evini soyan hizmetçi ve sevgilisinin cezası belli oldu
15 Aralık 2020 Salı 16:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Sarar ailesinin evini soyan hizmetçi ve sevgilisinin cezası belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Sarar ailesinin evini soyan hizmetçi ve sevgilisinin cezası belli oldu
DHA

Son dakika haberi... Sarar çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov'u toplamda 27'şer yıl hapse mahkum etti.

Eskişehir'de, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar (75) ve eşi Zehra Sarar (65) çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan (34) ile sevgilisi Alexandr Aricov'a (33) yargılandıkları mahkemece nitelikli yağma, mala zarar verme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından toplam 27’şer yıl hapis cezası verildi.

DHA'nın haberine göre, Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ile eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde geçen yıl mayıs ayında yaşanan soygunla ilgili tutuklanan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov'un yargılanması tamamlandı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıkların yanı sıra Cemalettin Sarar ile avukatları katıldı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde son savunmasını yapan sanıklar Lulia Dragusan ve sevgilisi Alexandr Aricov, suçlamaları kabul etmediklerini ifade ederek beraat talebinde bulundu.

HİZMETÇİ VE SEVGİLİSİNE CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti Sarar çiftini bağladıktan sonra dövüp, evdeki kasayı soyan Moldova uyruklu eski hizmetçi Lulia Dragusan ile sevgilisi Alexandr Aricov’a nitelikli yağma suçundan 14’er yıl, mala zarar verme suçundan 1’er yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise 12’şer yıl olmak üzere toplamda 27’şer yıl hapse mahkum etti. Heyet ayrıca firari sanıklar Dmitri Aricov (31), Alexei Terzinov (37), Ilia Saraci (27) ve Ukrayna uyruklu Vasyl Nachev’in (41) dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

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