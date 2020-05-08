Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Sokağa çıkma yasağı hangi günler var, ne zaman başlıyor?

İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgını kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Kısıtlama 24 ilde uygulanacak ve daha önce yasağa dahil olan illerden bazıları muaf tutulacak. Peki, Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, hangi illerde yok? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta 24 ilde uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre bu hafta kısıtlama uygulanacak iller Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak olarak açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

EKMEK DAĞITIM PLANI YAPILACAK

Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacak.

Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacak.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak. Plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecek.

Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esas olacak.