Son dakika haberi... Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme: Adalet Bakanlığı kararını açıkladı

Muğla'da üniversite okuyan Pınar Gültekin, Metin Cemal Avcı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında canice katledildi. Evli ve bir de çocuğu olan katil ifadesinde cinayeti tek başına işlediğini ifade etti. Soruşturma devam ederken olay yerinde ikinci bir kişinin daha olduğu gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre, Metin Cemal Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı, 'delil karartmak' suçu kapsamında tutuklandı. Gültekin ailesinin avukatları Rezan Epözdemir vasıtasıyla, cinayet sürecinde katil Avcı'ya katilin baba ve annesi Selim – Ayten Avcı'nın yanı sıra, baba Selim Avcı'nın ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçu kapsamında şikayetçi oldu.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ

Savcılık, 3 şüpheliyle ilgili yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir'in bu karara yaptığı itiraz ise Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedildi. Karar, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşti.

EPÖZDEMİR BAKANLIĞA BAŞVURDU

Gültekin ailesinin avukatı Epözdemir, 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği bu karara karşı harekete geçerek, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurdu. Epözdemir'in hazırladığı dilekçede, kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması talep edildi.

Adalet Bakanlığı, dosya ile ilgili kritik bir karar verdi. Bakanlık, dosya ile ilgili kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmasına hükmetti. Bakanlıkça Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen talep yazısında şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın talebi ile ilgili son kararı Yargıtay'ın ilgili dairesi verilecek.