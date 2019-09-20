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  3. Son dakika haberi... Otobüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Otobüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Otobüs ile tır çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı.

Tercan-Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü önünde giden bir tıra arkadan çarptı.

Otobüsteki 17 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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