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Kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kaçakları taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

DHA

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