Erzurum'da özel halk otobüsü yol kenarına devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Horosan ilçesinden Erzurum'a gelen halk otobüsü Havandere mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Erzurum'da halk otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı.
Erzurum Horasan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Erzurum Hamamderesi mevkisinde şoför Remzi Fırat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Kazada otobüs içerisinde bulunan Süleyman Boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.
YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ
Olay yerinde bulunan yaklaşık 20 yaralı Erzurum AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılarak Erzurum'da bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.