2020 çevre cezaları belli oldu! Yere çöp atana 351 lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevrenin korunması amacıyla hazırladığı tebliğle yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik cezaları artırdı.

Konutlarda gürültü yapan, yere çöp atan, marketlerde poşetleri ücretsiz veren ve tehlikeli atık ithal edenlere yönelik cezalarda artış yapıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ ile yeni yılda çevre cezaları yeniden düzenleniyor.

Bu kapsamda, 2020'de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza, 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise 1546 liradan 1895 liraya yükselecek.

Ayrıca, naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 12 lira 37 kuruşluk ceza miktarı, gelecek yıl 15 lira 16 kuruş olacak.

Bakanlık havayı kirleten işletmelere yönelik de tedbirlerini artırdı. Buna göre hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak.

GÜRÜLTÜCÜ EĞLENCE MEKANLARINA 44 BİN LİRA CEZA UYGULANACAK

Gürültü kirliliğinin önlenmesini amacıyla da çalışmalarını sürdüren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1192 lira ceza miktarını, yeni yılda 1461 liraya, araçlarda abart egzoz kullananlara verilen 3 bin 600 liralık cezayı 4 bin 412 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen cezayı da 12 bin 25 liradan 14 bin 740 liraya yükseltecek.

Bakanlıkça ayrıca, eğlence mekanlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 36 bin 95 liralık ceza da yeni yılda 44 bin 245 lira olarak uygulanacak.

ATIKLARI TOPRAĞA GÖMENLER, SULAK ALANI DOLDURANLAR

Bakanlıkça hazırlanan tebliğ ile çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla uygulanan cezalara da ciddi oranda artış geliyor.

Bu kapsamda atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara verilen 72 bin 197 liralık ceza miktarı, 2020'de 88 bin 499 lira olacak.

Bakanlık ayrıca, özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere yönelik 60 bin 163 liralık cezayı 73 bin 747 liraya, sulak alanları doldurup, kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara uyguladığı 300 bin 856 liralık cezayı da 368 bin 789 liraya çıkaracak.

Anız yakanlara dekar başına kesilen 60 lira 11 kuruşluk ceza miktarı, 73 liraya çıkarılırken, yasalara aykırı kum, çakıl alanlara yönelik cezalar da metreküp başına 360 lira 98 kuruştan 442 liraya yükselecek.

İZİNSİZ ATIK İTHAL EDENLERE 7 MİLYON 376 BİN LİRA CEZA VERİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkeye bildirilmeden tehlikeli atık girişi ile atık ihracatı yapanlara uygulanan cezaları da artırdı.

Buna göre, yeni yılda 6 milyon 17 bin 320 lira olan ceza miktarı, 7 milyon 376 bin liraya yükselecek.

Tehlikesiz atıkları, mevzuata aykırı toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşümünü sağlayan, tekrar kullanan ve bertaraf edenlere 216 bin 591 lira olarak uygulanan ceza miktarı ise 265 bin 497 liraya çıkacak.

Tehlikeli atıkları mevzuata aykırı toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşümünü sağlayan, tekrar kullanan ve bertaraf edenlere verilen ceza ise 902 bin 568 liradan 1 milyon 106 bin 367 liraya yükseltildi.

Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına sunulacak.