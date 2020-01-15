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  3. Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralı bulunuyor.

Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. 

Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. 

AA


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