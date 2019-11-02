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  3. Son dakika... Arnavutköy'de fabrika yangını

Son dakika... Arnavutköy'de fabrika yangını

Son dakika... Arnavutköy'de fabrika yangını

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Haraçcı Mahallesi'ndeki bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.  

AA

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