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  3. Son dakika! Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

Son dakika! Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

Son dakika! Esenyurt'ta 5 katlı binada yangın

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Bina sakinleri sokağa çıkarken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultaniye Mahallesi, 778. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıyı sardığını gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. Apartman sakinleri de itfaiyenin müdahalesini sokaktan izledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

(DHA)

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