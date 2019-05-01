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  3. Son dakika... Diyarbakır'da yol verme kavgası kanla bitti

Son dakika... Diyarbakır'da yol verme kavgası kanla bitti

Son dakika... Diyarbakır'da yol verme kavgası kanla bitti

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde yol verme meselesi yüzenden çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kavga, öğle saatlerinde Hazro ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre 2 grup arasında araç park yeri nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar arasında silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada ilk belirlemelere göre aynı grupta olan 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. İhbarla sevk edilen güvenlik güçleri güvenlik önlemi alırken, yaşamını yitirenlerin cesetleri otopsi için morga kaldırıldı. Yaralanan 1 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

(DHA)

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