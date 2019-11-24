Son dakika af haberleri: Af yasası ve ceza indirimi ne zaman yapılacak?

Son dakika af haberleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Af yasası ve ceza indirimi ne zaman yapılacak? MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu. Konu ile ilgili son açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den geldi.

AF YASASI VE CEZA İNDİRİMİ SON HABERLER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.

Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.

İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." açıklamasında bulundu.

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.

MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti.

ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Konu ile ilgili sorulan sorunun ardından şu açıklamayı yaptı:

Bu konuda hassasiyet var. Çalışmaların sonuçlanmasını beklemek lazım. Burada kanun teklifi 1 yıldır belli tartışmalarla gündemde. Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliği istiyoruz. Bir yandan cezasızlık algısı diye bir durum sözkonusu olmamalıdır. Aynı zamanda da cezaevlerinde ciddi kalabalıklaşma sorunu vardır. Belli bir denge içerisinde çözecek bir yaklaşımı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 18 ay hapis cezası alan kişinin birtakım indirimlerle 1 yıllık denetimli serbestlik öngörüldüğünde bu kişi hiç cezaevine girmeden bu cezadan kurtulabiliyor. Bu toplumsal vicdanı zedeleyen yaklaşım. Cezasızlık algısıyla sistem değişikliği dengeleyecek bir yaklaşım üretmeye çalışıyoruz. Suç işleyen sonuçta hapis cezasına mahkum olan herkesin belli oranda cezaevinde kalacak bir düzenleme düşünüyoruz.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

İkinci yargı paketi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İkinci yargı paketi için geçtiğimiz hafta toplantılar gerçekleşti. İkinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği henüz belli değil.

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.