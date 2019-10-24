Son dakika af haberleri: 2019 yılında af yasası ve ceza indiriminde son durum nedir?

Son dakika af haberleri yakından takip ediliyor. 2019 yılında af yasası ve ceza indiriminde son durum nedir? Geçtiğimiz yıl MHP’nin gündeme getirdiği konu ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yargı Reformu Strateji Belgesi' kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde kabul edildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, birden fazla paket olacağını duyurmuştu. Ceza indirimini isteyen vatandaşlar heyecanla ikinci yargı paketini bekliyorlar.

SON DAKİKA AF HABERLERİ

AK Parti milletvekilleri, Yargı Strateji Belgesi'nin ilk paketine ilişkin 39 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konu ile ilgili açıklama yaptı.

"Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.

YARGI PAKETİNDE AF VAR MI?

Yargı paketine yönelik çalışmalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan yargı paketini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti. AK Parti, yargı paketi taslak metnini istişare için MHP'ye sundu.

Açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında diğer partilerle de görüşeceğiz” dedi.

38 maddeden oluşan taslak metinde ceza infaz indirimi bu pakette yer almıyor. O ayrı bir paket olarak gelecek.

5 kanunda değişiklik öngörülüyor. Taslak metine göre avukatlara yeşil pasaport, avukatlık sınavı geliyor ve arabuluculuk genişletiliyor.

Seri yargılama getirilecek ve yargılama süresi kısaltılacak.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

İkinci yargı paketi için heyecanlı bekleyiş başladı. İkinci yargı paketi için geçtiğimiz hafta toplantılar gerçekleşti. İkinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği henüz belli değil.

AF TEKLİFİ NEDİR?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutuldu.