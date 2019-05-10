Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1941
  • 6,959
  • 255.594
  • 88.685
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Somada iş kazası: 1 ölü

Somada iş kazası: 1 ölü

Somada iş kazası: 1 ölü

Manisa’nın Soma ilçesinde yapımı devam eden otoyol inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden otoyol inşaatında kırılan beton pompa borusu Abbas S. (44) isimli işçinin üzerine düştü. Başına aldığı ağır darbe ile yere yığılan Abbas S. olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soma Cumhuriyet Savcılığının olay yeri incelemesinin ardından talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
'Bizim zaten 2 çocuğumuz var'
Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Afganistan’da Taliban ile hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmada bacağını kaybeden 5 yaşındaki A

Yeni Takılan Protez Bacağıyla Dans Eden Afgan Çocuğun Videosu Viral Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Unutulmaya yüz tutan enstrümanları geleceğe taşıyor

Gelecekten geldiğini iddia eden insanlar