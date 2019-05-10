Somada iş kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Soma ilçesine bağlı Beyce Mahallesi mevkiinde yapımı devam eden otoyol inşaatında kırılan beton pompa borusu Abbas S. (44) isimli işçinin üzerine düştü. Başına aldığı ağır darbe ile yere yığılan Abbas S. olay yerinde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soma Cumhuriyet Savcılığının olay yeri incelemesinin ardından talihsiz işçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA