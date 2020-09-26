Solo Türk ve Türk Yıldızları uçuşları saat kaçta? Teknofest Gaziantep programı canlı izleme linki

24 Eylül'de başlayan Teknofest heyecanı devam ediyor. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 2020 yılında Gaziantep'te düzenleniyor. Pandemi neden ile ziyaretçiye kapalı olan Teknofest'te heyecan dolu uçuş gösterileri heyecanla bugün saat 11.00'de başlıyor.⠀

TEKNOFEST CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

SOLO TÜRK SAAT KAÇTA?

Solo Türk Şehir Üzeri Selamlama Gösterisi saat 11:00'de başlayacak. 11:15'te sona erecek. Gösteri 15 dakika sürecek.

TÜRK YILDIZLARI SAAT KAÇTA?

Türk Yıldızları Şehir Üzeri Selamlama Gösterisi saat 11:20'de başlayacak. 11:40'da sona erecek. Gösteri 20 dakika sürecek.

Akabinde Atak Helikopterleri, Redbull, Jandarma, EGM ve Sahil Güvenlik uçuş gösterileri yapılacak. Uçuş gösterileri saat 13:10'a kadar devam edecek.

TEKNOFEST NE ZAMAN BİTECEK?

TEKNOFEST etkinlikleri 27 Eylül’e kadar devam edecek. Yarışmaların geçen yıldan daha büyük bir katılımla gerçekleştiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST’in 21 farklı kategoride yarışmaya ev sahipliği yapacağını ifade etti. Varank, yarışmalara Kovid-19’a rağmen yurtiçi ve dışından oldukça yoğun bir talep olduğunu söyledi.

ANADOLU’YA YAYILACAK

Bakan Varank, yarışmalara 81 il ve 84 ülkeden başvuru alındığı bilgisini vererek, 20 bin 197 takım ve 100 binin üzerinde gencin TEKNOFEST’te yerini almak için başvuru yaptığını bildirdi. TEKNOFEST’te yarışmacılara 3 milyon lira ödül dağıtılacak. Varank, şunları kaydetti: “Milli Teknoloji Hamlesi’nin toplumsal seferberlikle mümkün olduğu kanaatindeyiz. O nedenle teknoloji üretiminin Anadolu’ya yayılması gerekiyor, Anadolu’da çok kuvvetli bir potansiyel var. TEKNOFEST'i Anadolu’ya taşıyarak, bu potansiyele ivme kazandırmak istedik.”