Sokakta kavga eden 2 kişiyi çevredekiler durduramadı

Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet bulunan Mehmet Akıncı ile Abdurrakıp Bayar, öğle saatlerinde Kapcami Mahallesi'nde karşılaştı ve tartışmaya başladı. Kısa sürede birbiriyle tekme tokat kavga eden 2 kişiye, vatandaşlar engel olamayınca durum polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, güçlükle birbirinden ayırdığı Akıncı ile Bayar'ı kelepçeleyerek gözaltına aldı ve sorgulamak üzere emniyete götürdü.

DHA