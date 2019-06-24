Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7674
  • 6,5737
  • 260.644
  • 95.251
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyor

Sokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyor

Sokak sokak gezip, kedilere işkence yapanı arıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sokak kedilerinin kulaklarının ve kuyruklarının kesildiğini ileri süren mahalle sakini Ebru Çanak, polise ihbarda bulundu. Sokak sokak gezen Çanak, esnafa ve mahalleliye sorarak, kedilere işkence yaptığını savunduğu kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

Bahriye Üçok Mahallesi'nde oturan, sokak kedilerini besleyen Ebru Çanak, son dönemde kedilere işkence olaylarının arttığını belirterek, kulakları ile kuyruklarının kesildiğini öne sürdü. Cuma günü kuyruğu tamamen kesilen kediyle karşılaştığını kaydeden Çanak, polise şikayette bulundu. Polis, kedilere kim ya da kimlerin işkence yaptığını belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Sokak sokak gezen Çanak da esnafa ve mahalleliye sorarak, kedilere işkence yaptığını savunduğu kişi ya da kişileri bulmaya çalışıyor.

Kedilerin kuyruklarının önce bir kısmının sonra da tamamının kesildiğini belirten mahalle sakini Ebru Çanak, "Biz gerekli yerlere müracaatlarımızı yaptık. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bu canilere en ağır ve caydırıcı cezaların verilmesi gerekiyor" dedi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bu kez o hastaneye kaldırıldı
Evlilik bu yaz 
Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a ödeyeceği nafaka belli oldu
Acun Ilıcalı: Gönlümden en çok ne geçiyor diyorsanız...
Can Yaman ile tatile çıkan Demet Özdemir'den tatil fotoğrafları!
<p>23 Haziran İstanbul seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Nazım

Oy Kullanmaya Papağanıyla Geldi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

17 milyon kişiye Temmuz zammı geliyor! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Görebileceğiniz en ilginç saç stilleri