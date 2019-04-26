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  3. Sokak köpeği Şakira, girmek istediği yerin kapısını çalıyor

Sokak köpeği Şakira, girmek istediği yerin kapısını çalıyor

Sokak köpeği Şakira, girmek istediği yerin kapısını çalıyor

Rize’de esnaf tarafından beslenen ’Şakira’ isimli sokak köpeği girmek istediği noterin önce kapısını çalıyor sonra kapının açılmasını bekleyerek içeriye giriyor.

Rize Merkez Tarihi Rize Çarşısı’nda yer alan Noter tarafından beslenen ve balık etli olması nedeniyle şehir esnafı tarafından ’Şakira’ ismi verilen sokak köpeği kısa sürede çevre esnafına da kendisini sevdirdi.

Şakira, gün içerisinde Noter’in kapısına gelerek önce kapıyı çalıyor. Kapının açılmasının ardından ise kendine ayrılan bölüme giden köpek dinlenmeye başlıyor. Esnaf tarafından çok sevilen ve bir gün görülmese esnafın birbirini aradığı köpek için cadde esnafı evlerinde özel yemekler hazırlatıyor. Esnaf tarafından beslenen köpeğin aşırı beslenmeden kaynaklı ciddi de bir kilo problemi oluşurken, Şakira normal sokak köpeklerinin nerede ise üç katı büyüklüğe de ulaştı.
Sabah saatlerinde Noter binasının açılmasıyla Şakira’nın noterin kapısını çaldığını dile getiren Noter çalışanı Eda Dal “Saat 8.00’da mesaiye başlıyoruz. 8.05’te sanki geldiğimizi anlamış gibi ardımdan hemen gelip patisi ile kapıya vuruyor. Açıyorum bende kapıyı. Gün içerisinde yemesini içmesini karşılıyoruz. Özellikle kış günleri bizimle birlikte. Yaz günleri ise özellikle çok susadığında buraya geliyor. Onun haricinde gelmiyor. Daha çok güneşte bulunmayı seviyor. 4 yıldır burada bizimle birlikte. 4 yıldır sabah 8.00’da gelir bizimle beraber burada durur biz çıkarken de çıkar” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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