Hafta sonu sokağa sokağa çıkma yasağı saatleri 2020: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayıp, bitecek?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylara belli oldu. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgının ve etkisini azaltmak için hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Sadece belirli işletmelerin açık tutulacak. Hafta içi akşam 21:00 ile 05:00 saatleri arasından da sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatleri 2020

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2020

Sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede belli oldu. Genelgeye göre herhangi yeni bir karar alıncaya kadar bu kuralların geçerli olacağını vurguladı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri Cuma günü saat 21.00’de başlayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla Ek’te belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

1.2. Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-­17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.