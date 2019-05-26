ŞOK 29 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında mı? ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 29 Mayıs ŞOK market aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler marketlere geliyor. 29 Mayıs ŞOK market aktüel ürünleri arasında deniz gözlüğü 7.99 TL, şnorkel set 24.90 TL, kadın-erkek yürüyüş ayakkabısı 34.90 TL, el pompası 9.99 TL, şişme havuz 29.90 TL, erkek deniz şortu 19.95 TL’den, plaj havlusu 17.95 TL, makyaj-plaj çantası 12.95 TL, deniz yatağı 14.95 TL fiyatı ile bulunuyor. Nivea güneş ürünleri %40 indirim fırsatı ile katalogta yer alıyor. Nivea Sun güneş spreyi 50 F 59.94 TL’den, Nive Sun güneş spreyi 30 F 49.90 TL’den satışa çıkarılıyor.