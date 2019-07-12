ŞOK 17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 ŞOK market aktüel ürünleri

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu içerisinde birbirinden güzel ürünler bulunuyor. 17 Temmuz ŞOK aktüel ürünler içerisinde neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta raflardakini yerini alıyor. 13 Temmuz kataloğunda usb fan 12.95 TL, solar bahçe aydınlatma 9.99 TL, termos çanta 16.95 TL, 2’li ayran bardağı 9,99 TL, mangal kömürü 12,50 TL fiyatı ile bulunuyor. Ayrıca 25 TL ve üzeri alışverişlerde de farklı ürünlerde indirimler bulunuyor.