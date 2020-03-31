ŞOK 1 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK'a bu hafta neler geliyor?
ŞOK'a bu hafta neler geliyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her cebe uygun ve zengin çeşitleri ile ŞOK'un 1-7 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta ŞOK'ta Saç düzleştirici tarak 79,90 TL'den, spreyli paspas 39,95 TL'den, organizer duvar askılığı 19,95 TL'den Eagle Bisiklet 59,90 TL'den sayışa sunuluyor. İşte detaylar...
ŞOK aktüel ürünler her hafta yayınlanıyor. Zengin ve kaliteli ürün çeşitliliği ile vatandaşlar ilgiyle takip ediyor. 1-7 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta, Pratik XL Dik Süpürge 159,90 TL'den, Rio Burun Kılı Alma Cihazı 17,95 TL'den Kışlık terlik çeşitleri 6,95 TL'den başlayan fiyatlarla satıla sunulacak. ŞOK aktüel ürünler hakkında detaylı bilgi haberimizde.