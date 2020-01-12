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Sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

Sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

Adıyaman'da soba faciası... Sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın ile kızı Remziye Akın hayatını kaybetti. İki kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Adıyaman’ın Dağ Kuyucak Köyü’nde meydana geldi. Bedensel ve zihinsel engelli Emine Akın (78), kızları Remziye, Zeliha (50) ile torunu Ahmet’ten (32) haber alamayan yakınları eve geldi.

Evde dört kişiyi baygın halde bulanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde Emine Akın ile kızı Remziye’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zehirlenen Zeliha Akın ile yaşamını yitiren Remziye Akın’ın oğlu Ahmet İlhan ile ilk müdahalelerinin ardından ambulansla tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Zeliha Akın ve Ahmet İlhan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)


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