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  3. SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtisi ve tedavi yöntemleri nelerdir?
02 Eylül 2020 Çarşamba 16:19 | Son Güncelleme:

SMA hastalığı nedir? SMA hastalığı belirtisi ve tedavi yöntemleri nelerdir?

SMA hastalığı nedir" SMA hastalığı belirtisi ve tedavi yöntemleri nelerdir"

SMA hastalığına yakalanan bireylerde kas kaybı ve zayıflığı sıklıkla rastlanılan belirtiler arasında yer alıyor. Yaşam kalitesini epey düşüren SMA hastalığı, halk arasında gevşek bebek sendromu olarak da bilinmektedir. SMA hastalığı kaşımıza 3 tipte çıkmaktadır.

SMA hastalığı, yaşam kalitesini düşürmekle beraber, vücutta kas kaybı ya da zayıflığına sebep olmaktadır. Sinir hücrelerinden kaynaklı bir hastalık olan SMA hastalığında ellerde titreme, beslenme güçsüzlüğü gibi belirtiler sıklıkla görülmektedir.

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Sıklıkla görülen belirtiler arasında kas güçsüzlüğü bulunan SMA hastalığında hastalığın başlama yaşına ve yapabildiği hareketlere göre sınıflandırılan 4 farklı tip bulunmaktadır. Nörolojik muayenede görülen tip-1 hastalarında olan güçsüzlüğün genel ve yayılmış olması iken tip-2 ve tip-3 SMA hastalarında ise güçsüzlük proksimal yani gövdeye yakın kaslarda görülür.

SMA hastalığı belirtisi

SMA hastalığında genele olarak hastalığın tipine göre değişse de aşağıdaki belirtilen semptomalara rastlanır;

Motor gelişim eksikliğine yol açan zayıf kaslar ve güçsüzlük

Azalmış refleksler

Ellerde titreme

Baş kontrolünü sağlayamama

Beslenme güçlüğü

Cılız ses ve zayıf öksürük

Kramp ve yürüme yeteneği kaybı

Yaşıtlarından geri kalma

Sık düşme

Oturma, ayakta durma ve yürümede zorluk

Dil seğirmesi

SMA HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

SMA hastalığının tedavisinde henüz bir sonuca rastlanmamakla beraber çalışmalar devam etmektedir. Fakat hastalığın belirtilerinin azaltılmasına yönelik faklı tedaviler uzman hekim tarafından uygulanarak hastanın yaşam kalitesi artırılabilir.

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