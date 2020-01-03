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Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli

Siverek'te, taşımalı eğitime kar engeli

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 mahallede, taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Siverek kırsalında dün akşam etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Kartal, Çevirme ve Ekinci kırsal mahallelerindeki yollar ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitimin yapıldığı 3 mahalledeki okullar, 1 gün süreyle tatil edildi. Yoğun kar yağışı yüzünden kapanan Siverek- Diyarbakır yolu ise Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Trafik polisleri, zaman zaman kazaların meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, sürücüleri uyardı.

 


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