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10 Haziran 2019 Pazartesi 10:27 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:31

Sivas'taki mor çiçek tarlasına ziyaretçi akını

Sivas'taki mor çiçek tarlasına ziyaretçi akını

Sivas’ta kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası, doğaseverlerin akınına uğradı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde tarlada kendiliğinden oluşan mor çiçek tarlası görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Görenler, duyanlar tarlaya akın etti. Tarlanın yanında, karayolu üzerinde uzun parklanmalar oluştu. Mor çiçek tarlasına girenler hatıra fotoğrafları çektirdi.

Düğünleri için düğün salonuna giderken tesadüfen çiçek tarlasını fark eden gelin ve damat da bu fırsatı kaçırmamak için davetlileri bekletip tarlaya girip fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çektirmek için tarlaya giren Ramazan ve Hande Yörük çifti, tarlayı tesadüfen fark ettiklerini belirtip, çok güzel bulduklarını belirtti.

Yaklaşık bir hafta sürecek görsel ziyafeti kaçırmak istemeyenler bu anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çektirirken "Gerçekten çok güzel bir ortam. Tablo gibi, sanki özenle ekilmiş bir çiçek bahçesi gibi. Bu nedenle geldik. Fotoğraf çektiriyoruz” dediler.

(İHA)

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