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  • Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirildi
08 Kasım 2020 Pazar 15:35 | Son Güncelleme:

Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirildi

Sivas'ta pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirildi

Sivas'ta koronavirüs önlemleri çerçevesinde pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı.

Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara göre, sosyal mesafenin ihlal edilebileceği pazar yerlerinde sigara içme yasağı getirildi.

AA'da yer alan habere göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında toplanarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Buna göre, vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde pazar esnafının sigara içmesi yasaklandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararında şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldiği pazar yerlerinde, pazar esnaflarının yanı sıra vatandaşlarımızın da maske takılması kuralı ihlaline sebep olabileceğinden pazar yerlerinde sigara içmelerinin yasaklanmasına, pazar alanı dışında sigara içilmesine müsaade edilmesine, denetim ekiplerince bu kontrollerin sağlanması ve aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 lira idari para cezası uygulanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."
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