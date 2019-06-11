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11 Haziran 2019 Salı 12:31 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 12:31

Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı

Sivas'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ikisi bebek, 16 kişi yaralandı.

Ağrı'dan Denizli'ye seyreden A.U. (63) yönetimindeki 44 HL 047 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Araçta bulunan ikisi bebek 16 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA

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