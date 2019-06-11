11 Haziran 2019 Salı 12:31 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 12:31
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı
Sivas'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ikisi bebek, 16 kişi yaralandı.
Ağrı'dan Denizli'ye seyreden A.U. (63) yönetimindeki 44 HL 047 plakalı minibüs, Sivas-Erzincan kara yolunun Seyfebeli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Araçta bulunan ikisi bebek 16 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA