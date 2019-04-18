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  3. Sivas'ta doğal gazdan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu

Sivas'ta doğal gazdan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu

Sivas'ta doğal gazdan etkilenen 7 kişi hastanelik oldu

Sivas'da bulundukları evde doğal gaz sızıntısından etkilenen 7 kişi hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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Olay, bugün 14.00 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi İhramcızade Caddesi Kongre Sokak'taki Ali Eraslan'a ait apartman dairesinde meydana geldi. Evde bilinmeyen nedenle doğal gaz sızıntısı meydana geldi. Evde bulunan Yusuf Emir Toy (5), Nurdoğan Toy (42), Zeynep Nur Eraslan (21), Ali Eraslan (59), Anşa Erarslan, İsmail Erdem Eraslan ve Hayriye Eraslan baş dönmesi ve kusma şikayeti yaşayınca 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri evde bulunanları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen doğal gaz ekiplerinin evde yaptığı incelemede yoğun bir şekilde gaz sızıntısına rastlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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