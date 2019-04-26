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Sivas'ta cansız mankeni idam ettiler

Sivas'ta cansız mankeni idam ettiler

Sivas’ın Kangal ilçesinde çocuk istismarcılarına idam yasasının çıkarılmasını isteyen Kangal Alperen Ocakları sokak ortasında cansız manken astı.

Son günlerde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan çocuk istismarlarına tepki çekmek isteyen ve çocuk istismarlarına karşı önlem alınmasını isteyen Kangal Alperen Ocakları, ilçe merkezinde bir iş yerinin tabelasının üstüne cansız manken astı. Grup temsili olarak asılan cansız mankenin üzerine ise idam istiyoruz yazdı. 

Konu ile ilgili açıklama yapan Kangal Alperen ocakları Başkanı Sami Ecevit , “Bizler kuşu öldüğü için yas tutan bir çocuğa taziyeye giden bir Peygamberin (sallallahü aleyhi ve sellem) ümmetiyiz. Çocuklar bize Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) emaneti. Onları korumak onları sevmek müslümanların en büyük görevidir. Bizler Kangal Alperen Ocakları olarak çocuk istismarlarına karşı en sert tepkiyi her zaman ortaya koyacağız. Zulmün ve haksızlığın karşısında ne pahasına olursa olsun duracağız. Çocuklarımıza karşı yapılan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor, çocuk istismarlarına karşı geciken önlemlerin bir an önce alınmasını talep ediyoruz” dedi. 

Bir süre iş yerinin tabelasının üzerinde asılı vaziyette duran cansız manken vatandaşların ise dikkatini çekti. 

İHA

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