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  3. Sivas'ta aynı bölgede peş peşe kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta aynı bölgede peş peşe kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta aynı bölgede peş peşe kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta aynı bölgede peş peşe meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Sivas- Kayseri karayolu üzerinde Hanlı köyü yakınlarında bugün saat 11.00 sıralarında Umut Valacık (50) yönetimindeki 58 HJ 586 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole savruldu, ardından da alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ağır yaralanan sürücü Valacık, ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Valacık, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Bu kazanın hemen ardından aynı bölgede, ikinci bir kaza meydana geldi. Hüseyin Durunesil yönetimindeki 58 HB 811 plakalı otomobil, ilk kazanın yaşandığı noktaya 50 metre mesafede şarampole uçtu. Kazada, sürücü Durunesil'in eşi Hüsniye Durunesil yaralandı. Hüsniye Durunesil ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.

(DHA)

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