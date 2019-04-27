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  3. Sivas'ta 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Sivas'ta 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Sivas'ta 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Ahmet Şahlan (48) idaresindeki 50 FL 593 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi girişindeki kavşakta, Murat Seçkin (26) yönetimindeki 38 FC 188 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 38 FC 188 plakalı araç devrildi.

Kazada, Ahmet Şahlan ve Hatice Şahlan (49) ile diğer araçtaki Kemal (57), Seher (55) ve Kemal Tokgöz (2) yaralandı.

Sağlık görevlileri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

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