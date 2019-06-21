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  3. Sivas'ın 'Şirin Babası', 24 yıldır bıçak üretiyor

Sivas'ın 'Şirin Babası', 24 yıldır bıçak üretiyor

Sivas'ın 'Şirin Babası', 24 yıldır bıçak üretiyor

Sivas'ta, 'Şirin Baba' olarak anılan Erdoğan Güzel, 24 yıldır atölyesinde bıçak üretiyor. Yaptığı minyatür bıçaklarla dikkat çeken Güzel, ürünlerinin bir kısmını yurt dışına gönderiyor.

Atatürk Caddesi'ndeki atölyesinde 1995 yılında bıçakçılığa başlayan Erdoğan Güzel, Türkiye ve Avrupa'da ün kazanan Sivas bıçağının tüm aşamalarını büyük bir özenle yapıyor. Güzel, sapları ahşap ve kemikten olan bıçakların üzerine çeşitli figürler de çiziyor. İsteğe göre de özel bıçak üretimi yapan Sivas bıçağına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Güzel'in yaptığı 1,5- 2 santim büyüklüğündeki bıçaklar da ilgi görüyor. Yurt dışına da talep üzerine bıçak gönderen Erdoğan Güzel, sakal yapısı ve dış görünümü ile kentte 'Şirin Baba' olarak biliniyor.

Sivas sevdalısı olduğunu belirten Erdoğan Güzel, "Yurdumun bayrağımın olduğu gibi Sivas'ımı güzel yerlerde görmek isteyen biriyim. Ahilik kültürü ile yetiştim. Kaybolmaya yüz tutmuş olan meslek grubu bıçakçılığı 24 yıldır yapıyorum. Amacım zanaat dalında Sivas'ı dünyanın bıçak merkezi yapmaktır. Farkındalık edindirmek için minyatür bıçaklar yaptım. Türkiye'nin en küçük bıçağını yaptım. Guinness'e adayım. Amacım zanaatımı, daha geniş kitlelere yaymak ve duyurmaktır. Evliya Çelebi gibi bir Fransız kaşif Sivas'a uğruyor ve hatıratında Sivas neşter ve bıçaklarının, kaçak yollarla Avrupa'ya girdiğinden bahsediyor. Ben ahilik kültürü ile genç jenerasyona bir şeyler vermek ve yansıtmak üzere minik bıçakları yaptım" dedi. 

'DÜNYANIN BIÇAK MERKEZİ SİVAS'

Sivas bıçağını dünyaya tanıtmak için çaba gösterdiğini söyleyen Güzel, "Sivas bıçağı dünyanın bir numaralı bıçağıdır. Bunu yapmamın sebebi Sivas'ın değerlerini tam anlamıyla yansıtamaması. Bir Sivaslı ve zanaatkar olarak ben bundan şikayetçiyim. Gücümün yettiği kadar, Şirin Baba olarak Sivas bıçaklarını elimden geldiği kadar duyurmaya çalışıyorum. Eskiden profesyonel fotoğrafçıydım, sadece Sivas biliyordu, bıçağa başladım artık Avrupa Sivas'ı ve Sivas bıçaklarını biliyor'' diye konuştu.

Daha önce Şirinevler Mahallesi'nde fotoğraf stüdyosu işlettiğini ifade eden Güzel, ''O dönemlerde Şirinler çizgi filmi gündemdeydi. Sakalım olduğu için çevremde Şirin Baba'ye benzetildim ve lakabım öyle kaldı" diye konuştu.

(DHA)

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