Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2089
  • 6,9087
  • 318.749
  • 110075
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Sivas Belediyesi Yeşilay haftasına trafik lambası ile dikkat çekti

Sivas Belediyesi Yeşilay haftasına trafik lambası ile dikkat çekti

Sivas Belediyesi Yeşilay haftasına trafik lambası ile dikkat çekti

Sivas Belediyesi , 1-7 Mart Yeşilay haftası dolayısıyla trafik ışıklarının yeşil olan lambalarını ‘Hilal' amblemi yapıştırdı. Işık yandığında beliren hilal ile haftanın önemine dikkat çekildi.

Sivas Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Yeşilay Haftası dolayısı ile bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak için trafik ışıklarında ki yeşil lambalara hilal amblemi yerleştirip, görsel Yeşilay oluşturdu. Farkındalığı artırmak amacıyla 1 Mart Pazar günü itibari ile başlayan uygulamanın 7 Mart Cumartesi günü son bulacağı öğrenildi. Şehir trafiğinin yoğun olduğu cadde ve kavşaklarda devam eden uygulama sürücülerin dikkatlerinden de kaçmadı.

Yapılan uygulamadan memnun olduğunu belirten bir vatandaş, “Yeşili seviyoruz, sigaraya karşıyız, biz içiyoruz ama karşıyız çocuklarımızın daha dikkatli olmasını istiyoruz” dedi.


Can Yaman hakkında soruşturma başlatıldı!
Yasak Elma'nın kilit ismi diziye veda etti
Avşar'ın olaylı gecesi!
Mutlu evliliğin sırrını verdi
İşin 'Aslı' ortaya çıktı!
<p class='MsoNormal'>Şehit Kara mesajında, “Sizden ricam sakın Suriye'de ne işimiz var diyenl

Başkan Erdoğan, ‘Suriye'de ne işimiz var' diyenlere İdlib şehidinin sözleriyle cevap verdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Isınınca 10 kat büyüyor! İlk kez Sivas'ta çıkartıldı

Müslüm Gürses'in ölümünün 7. yıl dönümü