Sit alanında kaçak kazıya 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Vize'nin Pazarlı köyünde 2 kişinin 1. derece sit alanı içerisinde bir kayayı hilti kullanarak delmeye çalıştığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, C.K. ve S.D. isimli kişileri yanlarında 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet manivela, 7 adet kaya kırıcı kartuş, 2 adet hilti ucu ve 1 adet hilti ile birlikte suçüstü yakaladı. 2 şahıs jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA