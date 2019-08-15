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  3. Şişli'de uyurgezer genç dördüncü kattan düştü

Şişli'de uyurgezer genç dördüncü kattan düştü

Şişli'de uyurgezer genç dördüncü kattan düştü

İstanbul Şişli'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Mucize eseri düştükten hemen sonra kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi. Vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olan gencin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul Şişli'de, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü uyurgezer olduğu belirtilen 16 yaşındaki Rıza Buğra S. apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden düştü. 

Elektrik tellerine takılarak, park halindeki otomobilin üzerine düşen genç, daha sonra koşarak yolun karşısındaki apartmana pencereden girdi.

Gencin düştüğünü gören ailesi ve komşuları büyük korku ve panik yaşadı. Olayın ardından sokakta hareketlilik yaşandı.

Girdiği komşunun evinde kendine gelen Rıza Buğra S. otomobille en yakın hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olan Rıza Buğra S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

(DHA)

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