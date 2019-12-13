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Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme

Şişli'de 6 katlı binanın çatısında çökme

İstanbul Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Moloz parçaları sokağa saçıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. 

Şişli Gülbağ Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Sokağa düşen moloz parçalarından 3 kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre Gülbağ Mahallesi Karanfil lsokak 18 numaradaki 5 katlı apartmanın çatısında çökme meydana geldi. Sat 08.00 sıralarında meydana gelen çökmeyle birlikte 5. kattaki dairede de hasar oluştu. Yere dökülen moloz parçaları nedeniyle sokaktan geçen 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çatıdaki çalışmaları sürerken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. 

DHA


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