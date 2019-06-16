Þýrnak'ta çaya düþen kuzenini kurtarmak isterken kendi boðuldu

Olay, akþam saatlerinde Beytüþþebap ilçesinde meydana geldi. Arkadaþý Demhat Erer ile birlikte Habur Çayý kenarýndaki aðaçtan dut toplarken, iddiaya göre dalýn kýrýlmasýyla Jehat Ecer, suya düþtü. Arkadaþýnýn Habur Çayý'na düþmesiyle Demhat, çevredekilerden yardým istedi. Olayý gören Mustafa Ecer, kuzeni Jehat'ý kurtarmak için suya atladý. Ancak Mustafa Ecer de akýntýya kapýldý.

Ýhbarla olay yerine AFAD, jandarma ve saðlýk ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri Habur Çayý'nda arama-kurtarma çalýþmasý baþlattý. Yapýlan çalýþma sonucunda Mustafa Ecer'in cansýz bedenine ulaþýldý. Sudan çýkarýlan Ecer'in cansýz bedeni, saðlýk görevlilerince Beytüþþebap Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.

AFAD ekiplerinin Jehat Ecer'in bulunmasý için Habur Çayý'ndaki çalýþmalarý sürüyor.

(DHA)