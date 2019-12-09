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Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın!

Sirkeci Tren Garı'nda korkutan yangın!

Tarihi Sirkeci Tren Garı’nda bulunan 112 istasyonunda yangın meydana geldi. Yangın sonrasında ambulans merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Tarihi Sirkeci Tren Garı’nda bulunan 112 ambulans istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans merkezindeki temizlik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans istasyonunda maddi çaplı hasar meydana geldi.

 

(İHA)


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