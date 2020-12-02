Sır cinayette 15 yıl sonra yeni gözaltı

Çağlayan’da 15 yıl önce meydana gelen olayda jinekolog doktorunun sekreteri olan 2 çocuk annesi Mualla Irmak (42), ağzının bantlandıktan sonra 23 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. 2016’da yakalanan şüpheli Serkan G., 2018’de cezaevinde intihar etti. Ardından süren yargılamada müebbet hapis cezası almıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri bazı şüpheler üzerine dosyayı yeniden açtı.

PARMAK İZİ ELE VERDİ



Tüm materyalleri inceleyen polis, Mualla Irmak’ın ağzını kapatan bantlardan bir parmak izi olduğunu gördü. Ve bu parmak izi hakkında çalışmanın eksik yapıldığını fark etti. 3 aylık çalışmanın ardından parmak izinin Irak uyruklu Muhammed Kemal B.’ye ait olduğu saptandı. 6 ayrı sabıka kaydı bulunan şüpheli dün gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlı, “Serkan’la o dönemde arkadaştık. Birlikte muayenehaneye gittik. Kadınla odaya girdiler. Serkan çağırdı, benden birkaç bıçak darbesi vurmamı istedi. Ben de 4-5 kez bıçakladım. Sonra da kanları temizledik” dedi.