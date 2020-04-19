Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimi araştırılıyor

Bakanlığın resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kahramanmaraş Sır Baraj Gölü'ndeki renk değişimi ile ilgili olarak yapılan ilk incelemede baraja su girişi sağlayan 3 derenin açık renkli ve temiz görünümlü aktığı tespit edilmiştir. Gölden numuneler alınmış olup inceleme sonucuna göre gerekli idari süreç başlatılacaktır" denildi.