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  3. Sıpayı köpeklerine parçalattı! 'Aniden saldırdılar' dedi, serbest kaldı!

Sıpayı köpeklerine parçalattı! 'Aniden saldırdılar' dedi, serbest kaldı!

Sıpayı köpeklerine parçalattı! 'Aniden saldırdılar' dedi, serbest kaldı!

Ankara Haymana'da köpeklerini sıpaya saldırtıp telef etmekle suçlanan Berat K., gözaltına alındı.

Sosyal medyada yayımladığı görüntüler nedeniyle tepki çeken zanlı, mahkemece serbest bırakıldı. Berat K. ifadesinde olayın şubat ayında gerçekleştiğini, araya girerek sıpayı kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü. Sıpanın sahibi Sırrı Aydın’ın da şüpheliyi doğrulayarak köpekleri kışkırtmadığını, olayın aniden geliştiğini belirtip şikayetçi olmadı. Savcılık ise soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

DHA


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