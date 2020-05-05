Sıpayı köpeklerine parçalattı! 'Aniden saldırdılar' dedi, serbest kaldı!

Sosyal medyada yayımladığı görüntüler nedeniyle tepki çeken zanlı, mahkemece serbest bırakıldı. Berat K. ifadesinde olayın şubat ayında gerçekleştiğini, araya girerek sıpayı kurtarmaya çalıştığını ileri sürdü. Sıpanın sahibi Sırrı Aydın’ın da şüpheliyi doğrulayarak köpekleri kışkırtmadığını, olayın aniden geliştiğini belirtip şikayetçi olmadı. Savcılık ise soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

DHA