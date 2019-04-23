Sinop'taki yangın faciasında genç kadın, 'yanıyoruz, kurtarın' diyerek yardım istemiş

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait altında ahır olan tek katlı ahşap evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Sogutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, Gülten Özkaya ile oğlu Ramazan ve eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (98) yanmış haldeki cansız bedenlerini buldu.

'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangınla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Gülten Özkaya'nın, alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak, "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı.

Ancak yardım için koşan aile yakınları ve köylü, alevlere müdahale edemedi.

Yazıcı Köyü Muhtarı Cevdet Yıldız, "Bir arkadaş yangını görmüş. Telefonla arayarak, 'köyün üst tarafında ev yanıyor' dedi. Hemen itfaiyeyi aradım. Biz de koşarak gittik. Geldiğimizde evden duman ve alevler yükseliyordu. Eve yaklaşamadık. Müdahale etmek istedik ama edemedik. İtfaiye geldi. Allah kimseye böyle bir olay bir daha göstermesin. Evdeki gelin amcasını arayıp, 'Biz yanıyoruz, bizi kurtarın' demiş. Amcası da 'atla yavrum dışarı' demiş. O anda dumanlar basmış evi bir daha haber alınamamış. Her taraf, 20 dakikada kül oldu. Yangın söndürme bir saat sürdü. İtfaiyeler geldi ama yetersiz kaldı. Yeterli suyu olsaydı kurtarma şansı belki olurdu" dedi.

CAMİDEN ANONS YAPILDI

Yazıcı köyü camisi imamı Ahmet Ulaş da köy sakinlerinin yardım etmesi için cami hoparlörlerinden anons yaptığını belirterek, "Yangın sırasında muhtarın babası aradı, 'Hocam, mahallede ev yanıyor, anons ver, yardım için' dedi. Anonsu verdim ve köylülerle beraber koşarak, geldik. Alevler evi tamamen sarmıştı. Ev ahşap olduğu için tamamen yanıyordu. Kimsenin müdahale etme şansı yoktu. İçeride yaşlı teyzemizin olduğundan emindik ama diğerlerinin evde olduğundan emin değildik. 'Yoklardır' diyerek teselli bulmaya çalıştık. Maalesef, yavrumuz ve annesinin cenazelerine ulaşıldı. Çok üzüldük" diye konuştu.

(DHA)